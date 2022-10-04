Başkan Tokat: 132 mahalleye eşit hizmet götürüyoruz

04 Ekim 2022 Salı, 13:03

Milas’ın 132 mahallesinde yaşayan yurttaşların taleplerini yerinde dinlemek için gezilerini sürdüren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın yeni durağı Boğaziçi Mahallesi oldu. Vatandaşlarla bir araya gelen Tokat, bölgede yapılan çalışmaları da yerinde inceledi. Ziyarette Başkan Tokat’a, Başkan Yardımcısı Halil Mutlu ve Boğaziçi Mahalle Muhtarı Ferhat Karakoyun ile belediye birim müdürleri eşlik etti.

“GEÇİŞ SÜRECİ SONA ERİYOR”

Başkan Tokat, alana giriş yaptığı esnada çiçeklerle karşılanırken, Büyükşehir Yasası’nın getirdiği geçiş sürecinin henüz tamamlanmadığını dile attı. Başkan Tokat, “Vergi muafiyeti, önce 5 yıldan 6 yıla, ardından 10 yıla çıkarıldı. 2023 başı itibariyle sona erecek. Böylece normal bir sürece geçilecek derken, yeni bir yasal düzenleme oldu. Mahalleler kırsal ve merkez mahalle olarak ayrıldı. Merkez statüsünde olan mahalleler vergi verecekler, kırsal mahalleler vergi vermeyecek. Türkiye’nin en fazla mahalleye sahip ilçelerinden biri olan Milas’ta bu kriterlere göre yüzde 80’i yine kırsal olacak ve Milas yine yüzde 20 ile geçinecek. Şu anda 132 mahallesi olan Milas Belediyesi, sadece 18 mahalleden vergi alıp, diğer mahallelere hizmet götürmeye çalışıyor. Buna rağmen Milas Belediyesi 132 mahalleye eşit hizmet götürüyor” diye konuştu.

“GAYRİRESMİ NÜFUS GERÇEK NÜFUSUN 4 KATI”

Başkan Tokat, resmi kayıtlara göre nüfusun ilçe genelinde 155 bin civarında olmasına rağmen belirtilen nüfusun sadece Boğaziçi’nde olduğunu tahmin ettiklerini dile getirdi. Milas Belediyesi’nin yaz aylarında turizm dolayısıyla resmi nüfusun neredeyse 4 katına hizmet götürdüğünü belirtti.

BOĞAZİÇİ’NE HİZMETLER SÜRECEK

Sitelerin yöneticileri ve merkez mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Tokat ve ekibi, Milas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan hizmetleri değerlendirdi, yeni talepleri not etti ve planladı. Boğaziçi programı, esnafların ziyaret edilmesinin ardından Boğaziçi Koruma ve Güzelleştirme Derneği’nde yapılan sohbetle son buldu.