Başkan Tokat: 21. yüzyılda bu çevre yolu Milas’a yakışmıyor

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 18:08

Muğla’nın Milas ilçesinde bugün öğleden sonra başlayan yoğun sağanak yağışın ardından çevreyolunun birçok noktasında su birikintileri oluştu, uzun araç kuyrukları meydana geldi. Yoğun sağanak yağışın ardından Milas çevreyolunda araçlarıyla bulunan vatandaşlar, trafikte ilerlemekte zorlandı, birçok yurttaş mağdur oldu. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdiği canlı yayınla, 21. yüzyılda bu çevreyolunun Milas’a yakışmadığını ifade etti.

“TRAFİK YOĞUNLUĞUNU KALDIRMAYAN VE ALTYAPISI OLMAYAN ÇEVRE YOLU, MİLAS’IN EN ÖNEMLİ SORUNUDUR”

Başkan Tokat, “ Şu an Milas Çevreyolu’ndayız. Yoğun bir yağmur ve yoğun bir trafik var. Vatandaşlarımızın Milas Çevreyolu ile alakalı malum. Bu yol, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait bir yol. Bu yolda özellikle kamyon ve araç yoğunluğu dolayısıyla özellikle yağmurlu havalarda çok büyük sıkıntılar meydana geliyor. Yolun altyapısının olmaması sebebiyle de yoğun su birikintileri oluşuyor ve bu durum çok büyük sorunlar yaratıyor. Şunu net olarak söyleyebiliriz ki trafik yoğunluğunu kaldırmayan ve altyapısı olmayan Milas Çevreyolu, Milas’ın en önemli sorunudur.” şeklinde konuştu.

“10 YIL ÖNCE PROJESİ YAPILMIŞ, 3 YIL ÖNCE İHALESİ TAMAMLANMIŞ MİLAS ÇEVREYOLU PROJESİNE BAŞLANMASI GEREKİYOR”

Çevreyolu projesinin 10 yıl önce yapıldığını belirten Başkan Tokat, “Bundan 10 yıl önce gerekli projeler yapıldı. 3 yıl önce de ihalesinin yapılmış olmasına rağmen bu yol ödenek yokluğundan dolayı yolun yapımı yarım kaldı. Bugün bu yoğun yağışta özellikle şehrin merkezinde gerçekleşen doğalgaz çalışmalarından dolayı ufak tefek sıkıntılar oluştu ama asıl sıkıntımız burada, çevreyolunda. 10 yıl önce projesi yapılan, 3 yıl önce ihalesi yapılan bu çevreyolu projesinin bir an önce yapılmasını istiyoruz.” sözleriyle durumu aktardı.

“HER SENE ‘TURİZM SEZONU BİTSİN BU YOL YAPILACAK’ DENİYOR”

Konuşmasına devam eden Başkan Tokat, “Şu rezilliğe bakın, şu çileye bakın. Milletvekillerimiz defalarca soru önergesi verdiler. Her sene, “Turizm sezonu bitsin, bu yol yapılacak.” denmesine rağmen kaç turizm sezonu bitti bu yolu bir türlü yaptıramadık. Karayolları yetkililerimize, milletvekillerimize bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Bir an önce Milas çevreyolunu yaptıralım.” ifadelerini kullandı.

“MİLAS’I BU ÇİLEDEN KURTARALIM”

Başkan Tokat, “Ben buradan Karayolları yetkililerine tekrar seslenmek istiyorum. Bu yol Milas’a yakışmıyor… Bu yolun gerek trafiği kaldırmaması gerek altyapısının olmaması sebebiyle çok ciddi sorunlar yaratıyor. Ayrıca yine bu kamyon trafiğini Sodra Dağı’nın arka tarafına alacak şekilde o çalışmanın da diğer çevreyolunun yapımının da yapılması gerekiyor. Şu an da ülkemizin birçok yerinde ve hatta ilimizde bile katliam gibi trafik kazaları oluyor. Onlarca vatandaşımızı trafikteki, yollarımızdaki bu düzensizliklerden dolayı kaybettik. Milas çevreyolu özellikle bu kamyon trafiğiyle bu kazalara maalesef aday bir yerdir. Halkımızın canını, sağlığını tehlikeye atmayalım. Milas halkı adına tekrar istirham ediyor çağrıda bulunuyorum. Değerli Karayolları’nın yetkilileri bir an önce bu çalışmaları yapalım ve Milas’ı bu çileden kurtaralım.” dedi.