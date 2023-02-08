Başkan Tokat: İskenderun Limanı cayır cayır yanıyor…

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 15:33

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 15:33

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve beraberindeki yardım heyeti Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşanan ve çok sayıda ili etkileyen depremin ardından yardım çalışmalarına katılmak, afetzedelere umut olmak için deprem bölgesine gitti.

Sabah saat 06.20’de İskenderun Limanı'ndan canlı yayın yaparak vatandaşları bilgilendiren Başkan Tokat, ilk izlenimlerini vatandaşlarla paylaştı.

“TABLO ÇOK KÖTÜ… LİMAN CAYIR CAYIR YANIYOR…”

İskenderun Limanı’ndan son durum hakkında bilgi vererek depremiyle, yangınıyla, kış şartlarıyla, yollardaki durumuyla büyük bir felaket yaşandığını belirten Başkan Tokat, “Milas Belediyesi ekipleri olarak sabah erken saatlerde İskenderun Limanı’na geldik. Şu anda İskenderun Limanı’ndayız. İki tırımız Çeşme’den gemiye yüklendi. Bu limana yaklaşması mümkün değil, alternatif diğer limanlara yaklaşması gerekecek. Üç tırımızın karayolu ile sevkiyatı yapılıyor. Odun kamyonumuz bizimle birlikte seyir halindeydi. Yaklaşık kırk kişilik kurtarma ve ikram ekibimiz buraya yaklaştı. İkram aracımız ve beraberimizde getirdiğimiz malzemeleri en kısa süre içerisinde dağıtmaya başlayacağız. İskenderun’dan sonra diğer ilçelerimizdeki çalışmalara da katılacağız. Gerçekten tablo çok kötü. Liman cayır cayır yanıyor. Depremiyle, yangınıyla, kış şartlarıyla, yollardaki durumuyla gerçekten çok büyük bir felaket.” diye konuştu.