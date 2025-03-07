Başkan Tugay emekçi kadınlarla buluştu

Yayınlanma: 07.03.2025 - 11:14

Güncelleme: 07.03.2025 - 11:14

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanlığı’nın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü programı kapsamında Buca’da kadın işçilerle bir araya geldi. Çalışanlarının yüzde 85’i kadın olan Narkonteks Tekstil AŞ’yi ziyaret eden Başkan Dr. Cemil Tugay, üretim yapan kadın işçilere karanfil dağıttı ve birlikte yemek yedi. Başkan Tugay’a CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, CHP Kadın Kolları üyeleri de eşlik etti. Narkonteks Tekstil AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Narbay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Narbay ve yönetim kurulu üyeleri Tugay’a üretimlerine ilişkin sunum yaptı.

TUGAY: SİZE NE KADAR ÇOK TEŞEKKÜR ETSEK AZDIR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kadınların emeğinin altın değerinde olduğunu belirterek “Çünkü kadınlar iş hayatına, sosyal yaşantıya katılmadan bir ülke kalkınamaz ve güçlenemez. Bu ülkede kadın olmak zor. Aynı zamanda evin yükünü taşıyorlar. Bunları görüyoruz, anlıyoruz ve önem veriyoruz. Maalesef ülkeyi yönetenlerin yarattığı kötü tablo hepimizi etkiliyor. Bu sorunları beraber çözeceğiz. Sizler bizim için çok değerlisiniz, talep ettiğiniz her türlü konu için çalışacağız. Çocuklarınız da bize emanet, sağlığınız, güvenliğiniz, sosyal yaşamınız da bize emanet. Size ne kadar çok teşekkür etsek azdır. Harcadığınız emek, yaptığınız üretimle sadece kendi evlerinizi geçindirmiyorsunuz, şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına da büyük katkı veriyorsunuz” şeklinde konuştu.

ASLANOĞLU: UMUDUNUZU KAYBETMEYİN

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise ülkenin çok zor günlerden geçtiğini söyleyerek “Emekçi kardeşlerimiz aldıkları ücretle geçinmekte zorlanıyorlar, işverenler de ayakta kalmakta zorlanıyor. Konfeksiyon, tekstil sektörü ülkede her geçen gün kan kaybediyor. Gençler umutsuz. Bunların hepsinin farkındayız ve hepsini bu ülkenin insanları birlik olarak çözecek. Ülkenin kaynakları büyük, umudunuzu kaybetmeyin” dedi.

DUMAN: KADINLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kadının ekonomik özgürlüğünün çok önemli olduğunu vurgulayarak “O yüzden burada üreten emekçi kadınlarımızı görmek mutluluk ve umut verici. Kadınlarımızın ekonomik özgürlüğünü kazanabilmeleri için her zaman yanlarındayız” diye konuştu.