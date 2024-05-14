Başkan Tugay, İzmir tarımının yol haritasını açıkladı

Yayınlanma: 14.05.2024 - 16:22

Güncelleme: 14.05.2024 - 16:22

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde Agro Tv’nin Dünya Çiftçiler Günü özel yayınına konuk oldu. İzmir’de tarımsal üretimin köklü bir şekilde geliştirilmesi için başlatılacak projeler ve destekler hakkında bilgi veren Başkan Dr. Cemil Tugay, beş yıllık görev süresinde İzmir’in kırsal kalkınma reformunun rotasını çizdi.

Tüm çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlayan Başkan Tugay, “Köylü milletin efendisidir diyen bir liderin kurduğu Cumhuriyet’in vatandaşlarıyız. Öylesine bir insan ki, bu sözü 100 yıl önce söyleyebiliyor ve biz 100 yıl sonra o noktaya geldiğimizde ne demek istediğini daha iyi anlayabiliyoruz. Bütün çiftçilerimizin şunu emin bir şekilde bilmesi lazım; her geçen gün daha fazla değer ve önem kazanacaklar” dedi.

“ÇİFTÇİLER İŞLERİNDEN VAZGEÇMEK YERİNE BELEDİYEDEN YARDIM İSTESİN”

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kentteki tüm çiftçilerin yanında olduklarını ifade eden Başkan Tugay, “Bütün çiftçilere çağrımdır; şartlara bakarak yaptıkları işten vazgeçmek yerine, belediyeden yardım istesinler. Her türlü sıkıntıları için biz yanlarında olmaya hazırız. Yeter ki onlar üretmeye devam etsin. Biz de onlarla beraber çalışalım. Bu konu bizim için hep önemli olacak. Sadece İzmir için değil bütün Türkiye ve dünya için önemli olacak. Çabaları, emekleri için teşekkür ediyorum. Pazarlarda ürettiklerini satan teyzelerimizin ellerinden öpüyorum. Onların haklarını korumak ve daha iyi noktalara gelmeleri için mücadeleye devam edeceğiz” İfadelerini kullandı.

“KIRSALDA YAŞAMIN DAHA KALİTELİ OLMASI İÇİN YATIRIM PLANLAMASI YAPILACAK”

Kooperatiflere ve küçük üreticilere desteklerin artırılarak devam edeceğini ifade eden Başkan Tugay, “İzmir Modeli adı verilen, belediyenin tarımsal üretimi desteklediği ve bunu kooperatifler üzerinden yaptığı bir model var. Bu model Aziz Kocaoğlu döneminde başlamıştı ve bütün Türkiye’de anlatıldı, pek çok belediye bunu örnek aldı. Bu bizim sağlam bir temelimiz. Kooperatifler küçük işletmelerden oluşuyor. Onların kooperatif çatısı altından belediyeler tarafından desteklenmesi onlara güç veriyor. Yakın zamanda ekonomik krizin etkisiyle ve yanlış bakış açısıyla bir darboğaz yaşandı. Bizim önümüzdeki dönem için çiftçilerimizle ilişkilerimizi en verimli düzeye çıkarma isteğimiz var. Bununla ilgili hem Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız var, hem İzTarım şirketimiz var. Azami desteğimizi çiftçilerimize vereceğiz. Kırsal Bölge Planlama Dairesi Başkanlığı’nı kuruyoruz. Bu dairemiz de hem kırsalda tarım alanlarının korunmasını sağlayacak hem de kırsal bölgedeki yaşamın daha nitelikli ve kaliteli olması için yatırım planlaması yapacak. Biz insanların kırsaldaki yaşamından mutlu olmalarını istiyoruz” dedi.

“BU İŞİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ YOKTUR”

Tarımda sürdürülebilir bir kalkınma modeli için eğitim çalışmasına dikkat çeken Başkan Tugay, “Tarımsal üretimin daha nitelikli hale gelmesi için kooperatifler ve tüm kurumlar üzerinden çiftçilerimize daha iyi bir tarım yapmaları için, daha verimli tarım yapabilmeleri için, ürün seçimi için eğitimler vereceğiz. Tohumdan gübreye, mazottan ilaca kadar destek ihtiyacı duydukları her alanda destek olacağız” şeklinde konuştu.

“GIDA STRATEJİSİ EYLEM PLANI’NI YAPACAĞIZ”

Başkan Tugay, “Kentte yaşayan insanların gıda ihtiyaçlarının karşılanması ve bunun en sağlıklı şekilde yapılması için de bir kentsel gıda stratejisine ihtiyaç var. Ben bunu Karşıyaka’da yapmıştım. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Gıda Stratejisi Eylem Planı’nı yapacağız. Burada çiftçilerimizin, tarımsal üretim yapan insanlarımızın üretimlerini desteklerken, kentte yaşayanların sağlıklı gıdaya erişmeleri için gereken önlemleri alacağız. Üretim ve tüketimin daha doğal olması ve aracılardan bağımsız hale getirilmesini sağlayarak bu sistemin işlemesini amaçlıyoruz. Günümüzün kurgulanmış ticari yapısına aykırı bir durum ama neticede üreticinin daha fazla kazanması için, tüketicinin de daha doğru şartlarda gıdaya ulaşması için böyle bir uygulamaya ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

“KOMPOST TESİSLERİ TOPRAĞIN KALİTESİNİ ARTIRACAK”

Kompost tesislerinin önemine değinen Başkan Tugay, “Kentlerde üretilen organik atıkların ve bağ, bahçelerdeki budama artıklarının komposta dönüştürülmesi için hazırlık yapıyoruz. Kompost tesislerimiz olacak. Vatandaşlarımızın organik atıklarını çöpe atmamaları, bir kompost yapmak üzere kenarda biriktirmelerini rica edeceğiz. Oradan elde ettiğimiz kompost bize toprağın kalitesinin artırılmasında yardımcı olacak. Toprağımızın geleceğinde tek seçeneğimiz bu. Her gün onlarca ton organik atığı çöpe atıyoruz. Bir yandan da tarımda organik gübre bulmaya çalışıyoruz. Bu bir paradoks, bunu halletmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

“İZMİR’İ BİR PAZAR ŞEHRİ HALİNE GETİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM”

İzmir tarımında 5 yılda nelerin değişeceği sorusuna Başkan Tugay, “İzmir tarımında yeni ürünler görebilirsiniz. Daha verimli üretim görebilirsiniz. Daha fazla sayıda insanımızın, özellikle gençlerimizin çiftçilik yaptığını görebilirsiniz. Tarımı destekleyen pek çok yeni tesis görebilirsiniz. Soğuk hava depolarımız, sebze ve meyve hallerimiz, yeni kooperatiflerimiz, kooperatiflerimizin şehir merkezinde satış odaklarını görebilirsiniz. İzmir’i bir pazar şehri haline getirmeyi düşünüyorum. Pek çok yeni üretici pazarı açmayı planlıyoruz. Üreticinin doğrudan tüketiciye ulaştığı pazarlar. Bu tür çalışmaları göreceksiniz. Daha fazlasını yapmak istiyoruz” diye konuştu.