Başkan Tugay: Kent içinde tarım hayal değil
Bursa’da düzenlenen “Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı-Belediyeler Buluşması”na katılan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Doğru yönetilirse kent içinde tarım başarılı olur. En iyi örnek Hollanda” dedi.
Karşıyaka Belediyesi’nin iklim değişikliğini ve dünyanın geleceğini tehdit eden bu krize karşı yerel yönetimler düzeyinde yapılması gerekenleri konuşmak, konuya ilişkin bir yol haritası belirlemek amacıyla öncülük ettiği “Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı-Belediyeler Buluşması”nın üçüncüsü Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde Bursa’da gerçekleşti. Buluşmaya Bursa Akademik Odalar Birliği’nde düzenlenen buluşmaya CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Ali Öztunç, Ahmet Akın ve Prof. Dr Lale Karabıyık, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhan Sarıbal, Erkan Aydın, Yüksel Özkan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey ile CHP ve İYİ Parti il yönetimleri, akademisyenler ve çevre gönüllüsü vatandaşlar katıldı.
Deneyimlerini ve iklim eylem planlarını paylaşan başkanlar, iklim için hemen harekete geçilmesi gerektiğine dikkat çekti.
HOLLANDA ÖRNEĞİ
Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay konuşmasında; ilk yapılacak işin su, enerji ve gıda krizini yönetmek olduğunu belirterek, yer altı su rezervlerinin kullanımı, tarım alanlarının çoğaltılması, iklim dostu gastronomi anlayışının genişletilmesi gibi konularda çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti. Tugay, kent içinde tarımın hayal olmadığını vurgulayarak “Doğru yönetilirse kent içinde tarım başarılı olur. En iyi örnek Hollanda” dedi.
Ev sahibi Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de iklim krizinin küresel bir sorun ve hayatın her alanını etkileyen bir konu olduğuna dikkat çekti. Küresel ısınma, ekolojik dengenin bozulması ve kuraklığın yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladığını ifade eden Başkan Erdem “Bugün bizi bekleyen iklim krizi temelde insan hatasından kaynaklanıyor. Eğer toplumların bunu fark etmesini sağlayabilirsek, bu gidişi değiştirebiliriz. Krizi durduramasak da şiddetini azaltabiliriz” ifadelerini kullandı.
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