Başkan Tugay şehitlerin kabrine karanfil bıraktı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün sekizinci yıl dönümü nedeniyle Kadifekale Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi. Törene katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, şehitlerin kabrine karanfil bıraktı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 15.07.2024 - 12:24
Başkan Tugay şehitlerin kabrine karanfil bıraktı
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle İzmir Valiliği tarafından Kadifekale Şehitliği'nde düzenlenen anma programına katıldı.

Törene Başkan Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, rektörler, büyükelçiler ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Duaların ardından Başkan Tugay, şehitlerin kabrine kırmızı karanfil bıraktı.


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