Başkan Tugay’dan 93. İEF için İtalya’ya partner ülke teklifi

Yayınlanma: 07.05.2024 - 13:53

Güncelleme: 07.05.2024 - 13:53

İtalya’nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı makamında ziyaret etti. Başkan Tugay, İtalya ve İzmir arasında olabilecek iş birlikleri hakkında Bianchi ile fikir alışverişinde bulundu. Bu yıl 30 Ağustos ile 9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 93’üncü İzmir Enternasyonal Fuarı hakkında bilgi veren Başkan Cemil Tugay, İtalya’yı “partner ülke” olarak davet etti. Bianchi ise gerekli kurumlarla görüşeceğini belirtti.

TUGAY: SIKI BİR İŞ BİRLİĞİ OLSUN İSTİYORUM

İzmir’de yatırımları olan İtalyan iş insanları ile tanışmak ve bir araya gelmek istediklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bu yılki İzmir Enternasyonal Fuarı için biz İtalya’yı ‘partner ülke’ olarak davet etmek istiyoruz” dedi. Başkan Tugay, İtalya şehirleri ile İzmir arasında sıkı bir iş birliği olmasını istediğini vurgulayarak “Onun için de karşılıklı ziyaretler düşünüyoruz. Hazırlık yapacağız. Tarım, arkeoloji, tasarım ve kültürel konularda ortak projeler geliştirebiliriz. Akdeniz’in temizliği ve ekoloji konusunda da birlikte çalışabiliriz” dedi. Tugay, İtalyan yatırımcıları Bergama’da kurulan serbest bölgeye davet etti.

BIANCHI: DAVETİNİZİ İLETECEĞİM

İzmir ile iş birliklerine hazır olduklarını belirten Konsolos Daniele Bianchi, “İtalya’yı ‘partner ülke’ olarak davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu konuda İzmir’deki ticaret ve sanayi odamız, aynı zamanda Dış Ticaret Bakanlığı’mız çatısı altındaki Ticaret Ofisi’mize de bu davetinizi ileteceğim. Onlardan da teknik bilgileri alıp size ileteceğim” dedi. Bianchi, İzmir ile İtalya arasında Başkan Tugay’ın belirttiği tarım, arkeoloji, tasarım ve kültürel konularda iş birliği konusunda hemfikir olduklarını söyledi.