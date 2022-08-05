Başkan Tugay’dan Atakent Lisesi açıklaması: İzin vermeyiz!

05 Ağustos 2022 Cuma, 15:51

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Depremi’nde hasar gördükten tam iki yıl sonra yıkımına kararı verilen Atakent Anadolu Lisesi’ne sahip çıkacaklarını söyledi. Okulun Okul Aile Birliği ile bir araya gelen Başkan Tugay, Atakent Anadolu Lisesi’nin yıkılacağını basında çıkan haberlerden öğrendiğini ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belediyeye bu konuda bilgilendirme yapmadığını belirterek, “Bilgi vermeleri zorunlu değil ama bir kamu kurumu olarak nezaketen bunu bekliyoruz” diye konuştu.

“DEPREME DAYANIKSIZ RAPORU VERİLMİŞ”

Haberler sonrası araştırma yaptıklarını, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yaz başında yaptırdığı dayanıklılık testi sonrası beton kalitesinin düşük çıktığı, zeminde sıvılaşma riski olduğu sonucuna varıldığı ve bunun üzerine de yıkım kararı alındığı bilgisine şifahi olarak ulaştıklarını belirten Tugay, “Bina için depreme dayanıksız raporu verilmiş. Sürece biz dahil edilmedik. Yasal olarak müdahale şansımız da yok. Okul arazisi hazineye ait. Belediyemize gazete haberleri çıktıktan sonra Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul inşaatı başvurusunda bulunulmuş. İnşaat için ruhsat almaları gerekiyor. Biz belediye olarak bu okulun bir an önce yapılmasını istiyoruz. Fakat bu arada alanda okul dışında bir şey yapılabileceği endişesi var. Alan tek parsel planlarda eğitim alanı görünüyor. Biz plan değişikliği talebi gelirse direniriz. Daha önce TOKİ’nin Mavişehir’de sattığı alanlarla ilgili direndik. Hatta bir güvenlik görevlisi arkadaşımız bıçaklandı. Sonuçta o satışlar iptal oldu. Kısacası biz buradayken hiç kimse o alanın planlarını değiştiremez” ifadelerini kullandı.

“ÖNCEDEN BİLGİLENDİRME YAPILMALIYDI”

Okulun yıkım kararı ile ilgili belediyeye ve velilere önceden bilgi verilmediğini ifade eden Başkan Cemil Tugay, ailelerin mağduriyet yaşamasına üzüldüklerini söyledi. Belediye olarak yeni okul yapımlarının gecikmesinden de velilerin mağduriyeti nedeniyle şikayetçi olduklarını belirten Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Okulun bize iletilen projesinde spor salonu, konferans salonu ve eğitim binası görünüyor. Yani alanın tamamında okul yapılacağı belirtiliyor. Ancak bu tartışma ortamının oluşmaması için veliler önceden bilgilendirilemez miydi? Yeni öğrenci alınmasa daha iyi olmaz mıydı? Bu süreçler neden böyle yürüyor? Atakent Anadolu Lisesi ivedilikle yapılmalıdır. Bu konuda kamuoyu baskısı oluşturulması gerekiyor.”

TOMBUL: YENİ BİR TEST YAPILMASINI İSTİYORUZ

Okulda dayanıklılık testi için karot testi alınmadığını iddia eden Okul Aile Birliği Başkanı Yasemin Tombul, yeni bir test yapılmasını istediklerini söyledi. “Okulumuz sağlam değilse yıkılsın. Ancak yıkımı şart değilse çocuklarımız eğitim görmeye devam etsin” diyen Tombul, “Bu karar nedeniyle bin 200 çocuğumuz ortada kaldı. Şifahi olarak çocuklarımızın yarı zamanlı olarak Süleyman Demirel Lisesi’ne gideceğini öğrendik. Bu onları mağdur edecek. Üniversite hayali kuran çocuklarımızın dershaneye ve etüde gitme imkanları ellerinden alınacak” diye konuştu. Dayanıklılık testinin Pamukkale Üniversitesi’nde yapıldığı yönünde bilgi aldıklarını, ancak okuldan karot testi için beton numunesi alındığı tespit edemediklerini kaydeden Tombul, yeni bir test yapılmasını ve sonucun velilerle paylaşılmasını istedi.