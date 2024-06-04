Başkan Ünsal: Bisiklet kullanımını artırmalıyız

Yayınlanma: 04.06.2024 - 12:29

Güncelleme: 04.06.2024 - 12:29

Bisikletin gündelik hayatta yoğun olarak kullanıldığı metropol ilçelerden biri olan İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Dünya Bisiklet Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Karşıyaka Belediyesi’nin Karşıyaka Bisiklet Platformu (KARBİP) iş birliğinde düzenlediği bisiklet turuna Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile birlikte yüzlerce bisiklet tutkunu katıldı. Zühtü Işıl Meydanı’nda bir araya gelen bisikletliler 5 kilometrelik kent turu attı.

HEDEF TOPLUMSAL FARKINDALIK

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal “Karşıyaka bir bisiklet kenti. Vatandaşlarımıza bir yandan bisiklet yolları, bisiklet park alanları gibi yapısal destekleri sunarken bir yandan da toplumda farkındalık oluşturmayı önemsiyoruz. Bu nedenle Dünya Bisiklet Günü’nde böyle bir organizasyon düzenledik. Karşıyaka’nın güzel sokak ve caddelerinde özgürce bisiklet sürdük. Oluşacak farkındalıkla çocuklarımızın daha güvenli şekilde bisiklet kullanabilmesini amaçlıyor, okula veya işe giderken tercih edilebilecek en verimli ulaşım aracı olan bisikletin yaygınlaşması için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“YAYGINLAŞTIRMALIYIZ”

Karşıyaka merkez olmak üzere İzmir’de bisiklet kullanımını artırmayı amaçladıklarını belirten KARBİP Kurucusu Ahmet Çelikörs, “Bisiklet kullanımını gönülden yaygınlaştırmak istiyoruz. İşimiz gücümüz bisiklet. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde bütün dünyada bisiklet sürülüyor. Biz de Karşıyaka’da, İzmir’deki tüm grupları davet ederek İzmir’in ve Türkiye’nin en güzel yerlerinden birinde bisiklet sürdük” diye konuştu.