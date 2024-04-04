Başkan Ünsal’ın ilk ziyareti Zübeyde Hanım’a

Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal ilk mesai gününde, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nı ziyaret etti. CHP İlçe Başkanı Levent Güçlü ve meclis üyeleriyle birlikte anıt mezara çiçek bırakan Ünsal “Atamızın bize en büyük emaneti olan Zübeyde Hanım’a ve Onun aziz hatırasına her zaman sahip çıkacağız” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 04.04.2024 - 14:53
Başkan Ünsal’ın ilk ziyareti Zübeyde Hanım’a
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yüzde 64.76 oy alarak belediye başkanı seçilen Behice Yıldız İşçimenler Ünsal sabah saatlerinde Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda giderek anıt mezara çiçekler ve karanfil bıraktı.

“ONLARIN MANEVİ GÜCÜYLE BÜYÜYECEĞİZ”

Meclis üyeleri'nın de eşlik ettiği Ünsal “5 yıl boyunca Atatürk’ün izinde ve Cumhuriyet değerlerine bağlı olarak halka hizmet edeceğiz. Üzerimize aldığımız sorumluluğun farkındayız. Bu nedenle, meclis üyelerimizle birlikte mesaimizin ilk gününe Atamızın Karşıyakamıza en büyük emaneti olan annesi Zübeyde Hanım’ın kabrini ziyaret ederek başladık. Bizlere açtıkları yolda, onların manevi gücüyle emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.


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