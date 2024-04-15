Başkan Zeyrek duyurdu: Manisa'da ilk 2 ton su 1 TL olacak!

Yayınlanma: 15.04.2024 - 09:38

Güncelleme: 15.04.2024 - 09:38

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi 2024-2029 hizmet döneminin ilk toplantısını, CHP’den başkan seçilen Ferdi Zeyrek önderliğinde gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla açılan mecliste, açıklamalarda bulunan Başkan Zeyrek, meclis üyelerinin ve Manisalıların Ramazan Bayramını tebrik etti.

Manisa’yı 74 yıl sonra CHP’nin kazandığını hatırlatarak devam eden Başkan Zeyrek, “2024-2029 hizmet dönemimizde güzel Manisa'mıza hepimiz el birliğiyle ve gönül birliğiyle hizmet edeceğiz. Seçimler yapıldı ve bitti. Her zaman vurguladığım gibi, bu seçimin kaybedeni yoktur; bu seçimin kazananı 1,5 milyon Manisalıdır. Tarihiyle kültürüyle ve bulunduğu konumuyla ülkemizin göz bebeği olan Manisa'mız için çalışacağız. İçinde bulunduğumuz hafta Polis Haftası. Cennet vatanımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, vatandaşlarımızın huzuru için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatı'mızın 179. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftasını kutluyorum. Şehit polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize güzel bir ömür diliyorum" diye konuştu.

“MESİR MACUNU FESTİVALİ’NE ÖZGÜR ÖZEL GELECEK”

Sözlerine önemli günleri kutlayarak devam eden Başkan Zeyrek, "10 gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurulduğu ve büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlayacağız. Şimdiden tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor; Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Bu yıl 23-28 Nisan haftasında da, ülkemizin köklü festivalleri arasında yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalimizi kutlayacağız. 28 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan saçım törenimize Genel Başkanımız Özgür Özel de teşrif edecek. Karnaval havasında kutlayacağımız festivalimize hem sizleri hem de tüm Manisalıları şimdiden davet ediyorum" dedi.

19 Nisan'da Atatürk Kent Parkı'nda halka açık bir tanıtım toplantısı yapacaklarını da ifade eden Başkan Zeyrek, “Ünlü şarkıcı Fatma Turgut'un sahne alacağı ve birbirinden güzel etkinliklerin yer alacağı toplantımıza da hem sizleri hem de tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" şeklinde konuştu.

“SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ”

Konuşmasının son bölümünde Başkan Zeyrek, seçim vaatleri arasında yer alan ilk 2 ton suyu 1 TL'ye verme ve kartlı sayaç düzenlemesine de değindi. Başkan Zeyrek, "MASKİ Genel Kurulu'nu 18 Nisan Perşembe günü, saat 18.00'de olağanüstü toplantıya çağıracağımızı buradan belirtmek istiyorum. Sözümüzün arkasındayız ve hemşerilerimizin beklentilerine gerekli karşılığı vereceğiz. Bundan kimsenin şüphe duymamasını istiyorum. Manisalıların mutluluğu, huzuru ve yüzlerinin gülmesi için projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz. 5 yıllık hizmet dönemimiz boyunca hayata geçireceğimiz projelerimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.