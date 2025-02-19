Başkan Zeyrek: Tek bir köyümüz bile susuz kalmayacak

Yayınlanma: 19.02.2025 - 12:17

Güncelleme: 19.02.2025 - 12:17

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su sıkıntısı yaşayan ya da taşıma suyla su ihtiyacını karşılayan köylerin sorunlarını çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından, 1 Nisan 2024’ten itibaren sadece köyler için 123 adet yeni sondaj kuyusu açıldı. Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle ilçe merkezlerinde azalan su kaynaklarını güçlendirmek için de 46 adet sondaj açma çalışması gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in suyu olmayan 147 köye su ulaştırmak için verdiği söz kısa sürede tamamlanma noktasına geldi.

KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE DE MÜCADELE EDİLİYOR

Başkan Zeyrek, içme suyu sondajlarını sadece köylere değil, ilçe merkezlerine de açtıklarını ifade ederek, “Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte su kaynaklarında ciddi azalmalar yaşanıyor. Geçtiğimiz yaz buna şahit olduk. Bizim gibi içme suyu barajı olmayan illerde sadece yer altı su kaynakları ile içme suyu temin etmek belirli zorlukları da beraberinde getiriyor. Ancak, bu durum bizim durdurmuyor. İlçe merkezlerinde su sıkıntısı yaşanmaması için de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Şu ana kadar su ihtiyacı olduğu tespit ettiğimiz ilçe merkezlerimizi için 46 adet sondaj kuyusu açtık. Yurttaşlarımız için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

BAŞKAN ZEYREK, İÇME SUYUYLA TARIMSAL SULAMA YAPANLARI UYARDI

Başkan Zeyrek, içme suyuyla yapılan tarımsal sulamanın su kaynaklarını tehdit ettiğini belirterek, “Bundan 15-20 yıl önce kazma vurduğumuzda su çıkardı, ama şimdi 250 metrelerden su çıkıyor. Suyumuza sahip çıkmazsak, bugünü kurtarırız ama yarınlara maalesef bırakacak suyumuz kalmaz. Bunu görmezden gelemeyiz. Yurttaşlarımdan istediğim şey şu; içme suyunu tarımsal sulamada kullanmayalım. Vahşi sulamadan vazgeçelim. Su kaynaklarımızı hep birlikte koruyalım” ifadelerini kullandı.