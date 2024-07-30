Başkanı Aras ‘Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nı da imzaladı

Yayınlanma: 30.07.2024 - 08:52

Güncelleme: 30.07.2024 - 08:52

Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve katılımcılığı tüm aşamalarda benimseyip sağlayan ve bu doğrultuda kurumsal düzenleme ve hizmetleri hayata geçirmeye devam eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nı imzaladı.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde yapılan törene Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, İl Kadın Kolları Başkanı Sema Gençoğlu, ilçe belediyeleri kadın meclis üyeleri, ilçe kadın kolları başkanları, oda ve STK temsilcileri ile çevre ilçelerden bir çok kadın katıldı.

YALÇIN: MUĞLA’DA KADIN TARİHİ YAZACAĞIZ

Programda konuşan Kadın Koalisyonu Yerel Yönetimler Danışmanı Bahar Yalçın “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın sürekli eşitliği vurguladığını gördük. Bugün bu imzayı atması da bizim için büyük bir önem taşıyor. Kendisine bu davranışından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi. Kadın Koalisyonu Yerel Eşitlik Eylem Planı danışmanı İlknur Üstün ise “Bugün tarihi bir gün. Sayın Ahmet Aras bugün attığı imzayla bize ‘ben eşit bir Muğla yaratacağım’ diyor. Kendisini tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan “90 yıllık cumhuriyet tarihinde Bodrum kadının ‘k’sını görmedi ama Ahmet bey çıkınca gazeteler öldürülen kadınlar ve tecavüzleri yazmaya başladı. Ahmet bey ilk günden bu yana kadınların yanında oldu. Yürüttüğü politikayla Bodrum’dan Muğla’ya geldi. Muğla, Ahmet beyle öteki kelimesinin olmadığı, özgür bir kent olacak. Ahmet Aras’la birlikte CEMR üzerinden Muğla’da kadın tarihi yazacağız” dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Özge Demirel konuşmasında “Kadınların ve çocukların her alanda görünür olması temelinde kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın liderliğinde Muğla’da kadın ve çocuk politikalarına dair büyük adımlar atıyoruz. Şiddete Karşı Tutum Belgesini Türkiye’de imzalayan iki belediye var. Bunlardan biri Bodrum diğeri ise Muğla Büyükşehir Belediyesi. Tek imza atan başkan ise Başkanımız Sayın Ahmet Aras. Başkanımızın önderliğinde daha bir çok işe imza atacağımıza inanıyor, bize verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

KÖKSAL: BAŞKANIMIZ AHMET ARAS, KADINLAR İÇİN BİRÇOK İŞE İMZA ATTI

Şiddete Karşı Tutum Belgesi’nin imzalanmasından sonra bugün atılan imzanın önemli olduğunu belirten Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras Bodrum Belediyesi döneminden bu yana kadınlar için bir çok çalışma yaptı, bir çok işe imza attı. Bugün bir yenisine daha şahit oluyoruz. Çalışmalarından dolayı kendisini tebrik ediyorum.” diye konuştu.

BAŞKAN ARAS: BAŞLADIĞIMIZ İŞ NEYSE, GEREĞİNİ YAPACAĞIZ

Üç ayda büyük işler başardıklarını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Üç ay sonra CEMR’i imzalayan belediye başkanı olarak karşınızda oturuyorum. CEMR’i iyi bilmek lazım, aslında şartlarını da hayata geçirmek kolay değil. İmzayı atarken büyük bir sorumluluğun altına girdiğimizin farkındayız. Biz bugüne kadar ‘mış’ gibi olsun diye bir iş yapmadık. Başladığımız işin gereği neyse onu yerine getirmek için çalıştık. Uygulamalarımızda bunu görebilirsiniz. Misyonumuzun farkındayız, halkın önünde olan insanlar olarak, bizlerin omuzlarındaki yük çok büyük. Seçimi kazanmak bir başarı değil, önemli olan kazandıktan sonra somut olarak vatandaşlara kazandırabileceğiniz, sunabileceğiniz hizmetler önemli. Kadınların mücadelesi tarihsel bir mücadele. Kültür, din, anlayış, yönetim ve bir çok konu karşısında kadınlar eşitlik için tarih boyunca mücadele etmiştir ve etmeye devam ediyor. Biz de kadınlara bu yolda destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bugün önemli bir konuda adım atıyoruz. Atacağım bu imzayı ayrımcılığa, şiddete ve cinayete maruz kalan kadınların, burada olan olmayan tüm kadınların adına, anısına atıyorum” ifadelerini kullandı.