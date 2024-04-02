Başkanı seçilen İnan Güney’den ilk ziyaret Ali’ye
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney seçim çalışmaları sırasında söz verdiği Ali’yi ziyarete gitti. Ali’ye imzalı Beşiktaş forması hediye eden Güney, Ali’ye birlikte Beşiktaş maçına gitme sözü verdi.
31 Mart 2024 yerel seçimlerini kazanan İnan Güney ilk ziyaretini, seçim çalışmaları sırasında söz verdiği Ali’ye yaptı. Beyoğlu Belediye Başkanı seçilen İnan Güney, saha ziyaretleri sırasında Örnektepe’de yaşayan Serebral Palsi hastası Ali’yle karşılaşmıştı. İnan Güney, Ali’nin “kazanacağız” sözleri üzerine, seçimi kazandığında ilk ziyaretini Ali’ye yapacağına söz vermişti. Seçim sonuçlarının belli olmasının hemen ardından İnan Güney eşi Ayşen Güney’le birlikte Ali ve ailesini ziyaret etti. Ali’ye imzalı Beşiktaş forması hediye eden Güney, Ali’ye birlikte Beşiktaş maçına gitme sözü verdi.
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