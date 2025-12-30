Başkanlığa geldi Atatürk portresini indirdi

Bursa Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına geçen ağustos ayında Dr. Melike Savaş atandı. Eylül ayında Savaş, yeni atandığı başkanlığın makam odasında bulunan Atatürk portresini kaldırdığı iddialarıyla gündeme geldi. Önce CHP Sağlık Politika Kurulu Başkanı ve Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala ardından İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu bu iddiayı Meclis gündemine taşıdı. İki vekil de Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na soru önergesi verdi.

Atatürk portresininin kaldırılmasının; cumhuriyetin ve Sağlık Bakanlığı’nın kuruluşundan bu yana yerleşen kurum kültürüne karşı bir tavır olarak algılandığını ve bu konuda Sağlık Bakanının açıklama yapması gerektiğini belirten CHP'liPala, “Atatürk’ün portresinin bulundurulması, Cumhuriyet’in değerleriyle kurumsal bağlılığın bir ifadesidir; kimse Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurumsal hafızasını gölgeleyemez” dedi ve Memişoğlu’na, “Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra örgütleri ile bağlı kuruluşlarında makam odalarında Atatürk’ün portresinin duvara asılı olarak bulundurulmasına ilişkin bir düzenlemesi var mıdır?” sorusunu sordu.

‘KÖKLÜ BİR KÜLTÜR’

Memişoğlu’na bu konu hakkında soru önergesi veren bir başka isim İYİ Partili Türkoğlu ise, “Kamu kurumlarında Atatürk portresinin bulundurulması yalnızca bir teamül değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin ve devletimizin kimliğini temsil eden köklü bir kültürdür” dedi. Pala’nın sorduğu soruyu yineleyen Türkoğlu, “Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, makam odalarında Atatürk portresinin bulundurulmasına ilişkin yazılı bir düzenleme veya genelge mevcut mudur?” ifadelerini kullandı. Memişoğlu iki vekilin soru önergesine de on beş günlük yasal süre geçmesine karşın yanıt vermedi.