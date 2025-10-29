Başkent kırmızı ve beyaza bürünecek

Anadolu’nun düşman işgalinden kurtarılmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, TBMM’nin 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan etmesiyle Türk tarihinde yeni bir sayfa açıldı ve “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir” sözü de devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldı. Cumhuriyetin 102. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Devletin zirvesi Anıtkabir’de olacak.

SOLO TÜRK GÖSTERİSİ

Başkentte gün boyu sürecek etkinliklerde konserlerden kortejlere, çocuk atölyelerinden opera temsillerine dek birçok program halkla buluşacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sanat kurumları, “Cumhuriyetin kentinde Cumhuriyet Bayramı” sloganıyla kenti kırmızı ve beyaz renklere büründürdü. Resmi kutlamalar sabah saatlerinde Anıtkabir’de düzenlenecek törenle başlayacak.

Cumhurbaşkanı, devlet erkânı ve yurttaşların katılacağı törende mozoleye çelenk sunulacak. Ardından TBMM önünden Ulus’taki Birinci Meclis binasına resmi geçit töreni düzenlecek. SOLO TÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında saat 14.30’da 1. TBMM Binası üzerinde, saat 14.40’ta ise Anıtkabir ve çevresinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

CHP Ankara İl Başkanlığı, saat 17.00’de Ulus Atatürk Heykeli’ne çelenk sunacak. Ardından saat 17.30’da 1. Meclis önünden Anıtkabir’e yürüyüş yapılacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, saat 19.00’da “Zafer Genç Akademi” açılışına katılacak ve burada bir konuşma yapacak. Etkinlik kapsamında bando ve seymenler gösteri sunacak. Saat 20.30’da ise bulunduğu alandan 1. Meclis’e Fener Alayı düzenlenecek.

GÜN BOYU ETKİNLİKLER

- Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler saat 10.00’da Atapark’ta başlayacak resmi tören ve Hoy-Tur Halk Dans Topluluğu’nun gösterisiyle sürecek. Ardından saat 11.00’de Kızılay Zafer Anıtı’nda resmi tören ve çelenk sunumu yapılacak. Saat 12.30’da Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu, Kızılay’daki Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası önünde mini bir konser verecek. Saat 14.30’da bando, Bahçelievler 7. Cadde’de kortejle yurttaşlarla buluşacak. Günün ilerleyen saatlerinde, saat 16.00’da Hoy-Tur Dans Topluluğu Kızılay’daki Başkanlık Binası önünde gösteri yapacak. Bando ise saat 17.00’de Kuğulupark’ta sahne alacak. Kutlamalar, saat 20.00’de Atatürk Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek Cumhuriyet Bayramı Konseri ile sona erecek. Hakan Aysev sahne alacak.

- Gölbaşı Belediyesi, Gölbaşı Kaymakamlığı’nın koordinasyonunda saat 18.00’de kaymakamlık önünden başlayacak meşale yürüyüşünün ardından, saat 19.30’da Atatürk Sahil Parkı’nda Musa Göçmen Senfoni Orkestrası konseri düzenleyecek.

- Beypazarı Belediyesi, 19.00’da TÜVTÜRK önünden başlayacak araç konvoyu düzenleyecek.

- Yenimahalle Belediyesi, 20.00’de Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda düzenleyeceği Manuş Baba konserine tüm yurttaşları çağırdı.

- Etimesgut Belediyesi’nin düzenlediği kutlamalarda sanatçı Levent Yüksel, saat 20.00’de Tunahan Kapalı Pazar Yeri’nde sahne alacak.