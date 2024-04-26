Başkent Üniversitesi’nde Kara Savaşlarının Yıldönümünde Atatürk ve Çanakkale etkinliği düzenlenecek

Başkent Üniversitesi, Ankara Politikalar Merkezi işbirliğinde, “Kara Savaşlarının Yıldönümünde Atatürk ve Çanakkale” konulu bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlik, 29 Nisan 2024 tarihinde Avni Akyol Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 21:17
Başkent Üniversitesi’nde Kara Savaşlarının Yıldönümünde Atatürk ve Çanakkale etkinliği düzenlenecek
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Başkent Üniversitesi Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ord. Prof. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Ankara Politikalar Merkezi işbirliğinde, “Kara Savaşlarının Yıldönümünde Atatürk ve Çanakkale” konulu konferans düzenlenecek. 

29 Nisan 2024, saat 14.00’da düzenlenecek konferansta BÜTAM Müdürü Prof. Dr. Seçil Karal Akgün açılış konuşmasını yapacak.

Emekli Büyükelçi Sermet Atacanlı ise konuşmacı olarak katılacak.


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