Başkent Üniversitesi’nde Kara Savaşlarının Yıldönümünde Atatürk ve Çanakkale etkinliği düzenlenecek

Yayınlanma: 26.04.2024 - 21:17

Güncelleme: 26.04.2024 - 21:17

Başkent Üniversitesi Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ord. Prof. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Ankara Politikalar Merkezi işbirliğinde, “Kara Savaşlarının Yıldönümünde Atatürk ve Çanakkale” konulu konferans düzenlenecek.

29 Nisan 2024, saat 14.00’da düzenlenecek konferansta BÜTAM Müdürü Prof. Dr. Seçil Karal Akgün açılış konuşmasını yapacak.

Emekli Büyükelçi Sermet Atacanlı ise konuşmacı olarak katılacak.