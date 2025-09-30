Başkentin göbeğindeki SGK binasında, personelin çalışma koşulları tepki çekti: Dökülen binada hizmet

Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, Ankara SGK İl Müdürlüğü Sıhhıye Sosyal Güvenlik Merkezi’ndeki (Ek hizmet binası) koşullara dikkat çekti. Hamzaçebi, başkentin göbeğinde Kızılay’da bulunan Ziya Gökalp Caddesi üzerindeki Sıhhıye Sosyal Güvenlik Merkezi ek hizmet binasında kamu çalışanlarının insan onuruna yakışmayan, sağlıksız koşullarda hizmet vermeye çalıştıklarına dikkat çekti. Hamzaçebi, binada tavanlardan sızan yağmur ve pis suların, duvar ve tavan boyalarını kabartarak, çalışma masaları ile yemek masalarının üzerine damladığına dikkat çekti.

‘İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE AYKIRI’

Tuvaletlerin yıkık dökük, kullanılamaz halde olduğuna işaret eden Hamzaçebi, “Yemekhanede kullanılan boş yemek kabı arabası da hijyenik olmayan bir ortamda, tuvalette park ediliyor. İş sağlığı ve güvenliğine aykırı bu içler acısı durum karşısında yöneticiler makam koltuklarına çakılmış halde öylece seyrediyor” dedi.

Yöneticilere seslenen Hamzaçebi, “Çalışanın sağlığı ve insan onuru ile oynamayın. Konforlu lüks makam odalarınızdan çıkın. Koltuklarınıza yapışmayın. Bir kalkın o koltuklardan; kurumları, işyerlerini gezin. Gezin ki; insanların hangi ortamlarda çalıştıklarını bir görün” diye konuştu.