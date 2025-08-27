Başkentte çocuk istismarını sosyal medyada anlatan şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyada paylaştığı videoda, 9 yaşındaki kızı ile parklardaki çocuklara nasıl cinsel tacizde bulunduğunu anlattığı iddia edilen şüpheli T.N. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Zanlı T.N. "cinsel taciz" ve "müstehcenlik" suçlamasıyla tutuklandı.