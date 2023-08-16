Başkentte feci kaza: 3’ü ağır 5 yaralı
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Ankara’nın Gölbaşı ilçesi İncek semti Ankara istikameti üzerinde bir kavşakta, saat 10.00 sıralarında iddialara göre, Ankara yönüne seyir halindeki bir kamyonet ile bir otomobil kavşakta çarpıştı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazada 3’ü ağır olmak üzere 5 yurttaş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kazada yaralanaların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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