Başkentte feci kaza: 3’ü ağır 5 yaralı

Yayınlanma: 16.08.2023 - 12:21

Güncelleme: 16.08.2023 - 12:23

Ankara’nın Gölbaşı ilçesi İncek semti Ankara istikameti üzerinde bir kavşakta, saat 10.00 sıralarında iddialara göre, Ankara yönüne seyir halindeki bir kamyonet ile bir otomobil kavşakta çarpıştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada 3’ü ağır olmak üzere 5 yurttaş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazada yaralanaların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.