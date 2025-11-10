Cumhuriyet Gazetesi Logo
Başkentte feci kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti!

10.11.2025 00:35:00
Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Haymana ve Gölbaşı ilçeleri sınırında bulunan Karacaören-Çalış yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza yerinde inceleme yaparken, yaşamını yitirenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

 

Kazada aynı aileden Yeliz Belikli, Ayhan Belikli, Hayrunnisa Belikli ve Yüksel Özlem Belikli’nin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

