Başkentte fotoğrafla dolu 48 yıl

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği; (AFSAD) fotoğraf sanatının yaygınlaştırılması, fotoğraf sanatçıları arasında dayanışmanın geliştirilmesi ve fotoğrafçılığa ilişkin konular üzerine tartışmalar yürütmek amacıyla 1977 yılında kuruldu. Fotoğraf dolu 48 yılı geride bırakan ve bugün 480 üyesi bulunan AFSAD, 1991 yılında ‘Kamu Yararına Çalışan Dernek’ statüsünü de kazanarak Türkiye’de fotoğraf alanında bu statüye sahip tek fotoğraf derneği oldu. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun (TFSF) aktif üyesi de olan dernek 1 Haziran 2025’te olağan genel kurulunu gerçekleştirecek.

TEMA: "GÖRÜNTÜ VE GERÇEKLİK"

AFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Burcu Vardar derneğin 48’inci yılına özel yaptıkları etkinliklere ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Vardar, geride kalan nisan ayı boyunca ‘Görüntü ve Gerçeklik’ temasıyla geniş kapsamlı etkinlikler düzenlediklerini söyledi. 11-13 Nisan’daki 9. Uluslararası Fotoğraf Sempozyumu, 17-20 Nisan’daki 8. Uluslararası Kısa Film Festivali ve 7-30 Nisan tarihleri arasında yapılan Köprü Etkinlikleri’nden söz eden Vardar, “Uluslararası katılımcılarla gerçekleşen Fotoğraf Sempozyumu; paneller, bildiriler, sergiler ve atölyelerle fotoğraf sanatına dair kapsamlı bir tartışma ortamı sundu. Kısa Film Festivali’nde ise; belgesel, deneysel, kurmaca ve animasyon dallarındaki yarışmaların yanı sıra, ödüllü film gösterimleri, yönetmen söyleşileri ve ustalık dersleriyle zengin bir program gerçekleştirildi. Bu iki büyük etkinlik, Köprü Etkinlikler aracılığıyla birbiriyle ilişkilendirilerek farklı sanat disiplinlerinin etkileşimini arttırdı ve sanat kurumları arasında sürdürülebilir iş birlikleri oluşturdu” dedi.

HABER FOTOĞRAFÇILIĞI KONUŞULDU

AFSAD mayıs ayında da etkinliklerini sürdürdü. Foto Muhabiri ve Depo Photos kurucusu Abdurrahman Antakyalı dernekte düzenlenen Toplumcu Gerçekçi Belgesel Fotoğraf Atölyesi Söyleşi’sine katıldı. Basın fotoğrafçılığı üzerine deneyimlerini aktaran Antakyalı, “Fotoğraf makinesi temelli muhabirlik yapıyoruz. Haber fotoğrafçılığında; bazen tahrik etmeye, bazen ilham vermeye çalışırız. Merak uyandırırız. Temel işimiz ise bir şey anlatmak. Konuyu ne kadar iyi anlarsak karşıya da o kadar iyi anlatabiliriz” diye konuştu. Antakyalı fotoğrafın haberdeki yerine ilişkin ise “Çok büyük bir haberde kötü fotoğraf da olsa o kullanabiliyor ama fotoğraf çok iyi olup, haber kötü olduğunda o fotoğraf havada kalıyor” yorumunda bulundu.











