Başkentte tilkiler şehre indi: En işlek caddede dolaştılar

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aç ve susuz kalan tilkiler şehir merkezinde görülmeye başlandı.

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2022 Cumartesi, 12:33
Başkentte tilkiler şehre indi: En işlek caddede dolaştılar
Abone Ol google-news

Havaların aşırı ısınmasından etkilenen yaban hayvanları şehir merkezlerinde görülmeye başlandı.

</di

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde de susuz ve aç kalan bir tilki Etimesgut'un en işlek caddesinde dolaştı.

Açlıktan etkilendiği görülen tilki bir yurttaş tarafından görüntülendi. 

 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler