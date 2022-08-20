Başkentte tilkiler şehre indi: En işlek caddede dolaştılar

Havaların aşırı ısınmasından etkilenen yaban hayvanları şehir merkezlerinde görülmeye başlandı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde de susuz ve aç kalan bir tilki Etimesgut'un en işlek caddesinde dolaştı.

Açlıktan etkilendiği görülen tilki bir yurttaş tarafından görüntülendi.