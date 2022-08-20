Başkentte tilkiler şehre indi: En işlek caddede dolaştılar
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aç ve susuz kalan tilkiler şehir merkezinde görülmeye başlandı.
Havaların aşırı ısınmasından etkilenen yaban hayvanları şehir merkezlerinde görülmeye başlandı.
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