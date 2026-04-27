Başkentte yıkım sırasında bir binanın platformu çöktü: Yaralılar var

27.04.2026 16:09:00
Güncellenme:
AA İHA
Ankara'nın Ulus semtinde yıkım çalışmaları yürütülen dört katlı binaya ait platformun çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.

Ulus'ta yıkım çalışmaları yürütüldüğü için etrafı demir koruyucu platformla çevrilen dört katlı binanın platformu yola doğru çöktü.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edilirken, binanın bulunduğu bölge tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Platformun çökmesi esnasında bölgeden geçen üç kişinin yaralandığı, yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Göçük nedeniyle park halinde bulunan bir araçta da hasar oluştu. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

İlgili Konular: #Ankara #çökme #yaralı #Platform

İlgili Haberler

Sivas’ta 2 katlı ev çöktü: Bina yana yattı Sivas'ta yaklaşık 60 yıllık müstakil evde meydana gelen kısmi çökme sonrası bina yan yatarken, ev sahibi yara almadan kurtuldu.
Nevşehir'de fırının tavanı çöktü! Enkaz altında kalan kadın öldü Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, tavanı çöken fırında enkaz altında kalan Fatma Altın (62) hayatını kaybetti.
Van Çatak ilçesinde köprü çöktü: 40 haneli mahalle 10 gündür mahsur Van’ın Çatak ilçesinde bulunan Reşan Mahallesi’nin ilçeyle tek bağlantısını sağlayan köprünün çökme tespit edilmesinin ardından kapatılmasıyla mahalleliler 10 gündür köylerinde mahsur kaldı.