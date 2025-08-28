Cumhuriyet Gazetesi Logo
Baskıyla kıyafet iddiasına MEB’den inceleme

28.08.2025 04:00:00
Can Uğur
Adıyaman’da logolu kıyafet yasağının uygulanmaması yönünde baskı iddiaları üzerine Milli Eğitim Bakanlığı inceleme başlattı. İl milli eğitim müdürlüğü ise okullara yazı göndererek, velilere öğrencileri eski kıyafetlere yönlendirmemeleri ve yeni desensiz, logosuz kıyafetleri istedikleri yerden temin edebileceklerini bildirdi.

Adıyaman’da, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in açıkladığı logolu kıyafet kullanımı yasağının “esnetildiği” öğrenildi. Cumhuriyet’in ortaya çıkardığı gelişmenin ardından il milli eğitim müdürlüğü harekete geçti. Müdürlükten konuya ilişkin okullara yazı gönderildi.

İddialara göre Adıyaman’da iktidara yakın bir grup esnaf bakanlığın kararının uygulanmaması ve logolu kıyafetlerin kullanılmaya devam edilmesi konusunda il milli eğitim müdürlüğüne konuyla ilgili baskı kurdu.

Konunun kamuoyunda gündem olmasının ardından Adıyaman milli eğitim müdürlüğü harekete geçti. Müdürlükten okullara gönderilen yazıda, bakanlığın aldığı kıyafet yasağı kuralları anımsatıldı. Yazıda, “Veliler, özellikle eski kıyafet uygulamasına yönlendirilmemeli, okulun yeni belirlenen desensiz ve logosuz kıyafetlerini de istedikleri yerden temin edebilecekleri hususu açıkça belirtilmelidir” dendi.

