Baskıyla kıyafet iddiasına MEB’den inceleme

Adıyaman’da, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in açıkladığı logolu kıyafet kullanımı yasağının “esnetildiği” öğrenildi. Cumhuriyet’in ortaya çıkardığı gelişmenin ardından il milli eğitim müdürlüğü harekete geçti. Müdürlükten konuya ilişkin okullara yazı gönderildi.

İddialara göre Adıyaman’da iktidara yakın bir grup esnaf bakanlığın kararının uygulanmaması ve logolu kıyafetlerin kullanılmaya devam edilmesi konusunda il milli eğitim müdürlüğüne konuyla ilgili baskı kurdu.

Konunun kamuoyunda gündem olmasının ardından Adıyaman milli eğitim müdürlüğü harekete geçti. Müdürlükten okullara gönderilen yazıda, bakanlığın aldığı kıyafet yasağı kuralları anımsatıldı. Yazıda, “Veliler, özellikle eski kıyafet uygulamasına yönlendirilmemeli, okulun yeni belirlenen desensiz ve logosuz kıyafetlerini de istedikleri yerden temin edebilecekleri hususu açıkça belirtilmelidir” dendi.