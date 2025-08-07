Başsavcılık nedenini açıkladı: Özgür Özel'in ifşa ettiği avukat gözaltına alındı

CHP lideri Özgür Özel'in dünkü mitingde İBB davası borsası kurmakla itham ettiği avukat Mehmet Yıldırım'a ilişkin olarak "CHP lideri Özgür Özel’in dün adını açıkladığı Avukat Mehmet Yıldırım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine İstanbul Emniyeti tarafından bu akşam filmlere konu olacak bir şekilde yakalandı. Yıldırım’ın yurt dışına kaçmak için Antalya’ya gittiği iddia ediliyor" demişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin bir açıklama yaparak, şahsın gözaltına alındığını doğruladı.

Yapılan açıklama şöyle oldu:

"06.08.2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in yapmış olduğu konuşmasındaki suç oluşturduğu şüphesine ilişkin iddia hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmış olup yapılan inceleme sonucunda avukatlık görevini icra eden şüpheli Mehmet Yıldırım isimli şahıs Antalya ili Serik ilçesi Belen bölgesinde araçla seyir halinde iken yakalanarak 'nüfus ticareti' suçu isnadıyla gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir"

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özgür Özel, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde bazı savcılarla bağlantılı avukatların 'İBB davası borsası' oluşturduğunu öne sürmüştü. Özel, "Bazı avukatların gidip kişilerle görüşüp 'Beni savcı bey yolladı. Avukatlığını yapacağım. Şu ifadeyi vereceksin. Şunları söyleyeceksin. Şu kadar da para vereceksin' diyerek bir çetenin 'İBB davası Borsası' oluşturduğuna dair kanıtlarının elimizde olduğunu Türkiye'ye ilan ediyorum. Milyonlarca dolarlık bir dosyayı deşifre etmek samimi çağrımdır. HSK'ya yarın tarih, gün, saat, dekont vereceğiz, HSK'ya avukatın telefon WhatsApp kaydının dökümünü vereceğim!" ifadelerini kullanmıştı.