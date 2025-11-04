Başsavcılık’tan Özgür Özel’in 'Aziz İhsan Aktaş yurtdışına kaçtı' iddiasına yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında organize suç örgütü lideri olmaktan tutuklanınca itirafçı olup CHP'li belediye başkanlarını tutuklatan ve sonra serbest kalan Aziz İhsan Aktaş'la ilgili çarpıcı bir iddia açıkladı.

"BUGÜNLERDE KAÇTIĞI SÖYLENİYOR..."

Özel, "Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş... Ben demiyorum Savcı diyor. Bugünlerde kaçtığı söyleniyor. Bilen olursa söylenir. 704 yılla yargılanan geziyor. 4 yılla yargılanan belediye başkanımız içeride. Korkunç bir süreçle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Özel şöyle devam etti:

"Önüne gelene bir şey söyledi diyor. 704 yılda hapsini istiyor ama serbest geziyor. Ortalıkta dolaşıyor. Dolaşıyor, dolaşmıyor bilinmiyor. Bugünlerde kaçtığı da söyleniyor. Gören görürse bilen olursa söylenir. Ama onun 704 yılla yargılanan adam içeride, onun iftirasıyla 4 yılla yargılanan belediye başkanlarımız hapiste. 704 yılla yargılanan geziyor.”

Cumhuriyet’in ulaştığı Başsavcılık kaynakları, Özel’in iddiasını reddetti, doğru olmadığını söyledi.

Kamuoyunda “Beşiktaş İddianamesi” ya da “Aziz İhsan Aktaş İddianamesi” olarak bilinen iddianamede; adı “örgüt kurucusu ve yöneticisi” olarak yer alan Aktaş hakkında;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Resmî Belgede Sahtecilik, Özel Belgede Sahtecilik, Kamu Kurumlarını Dolandırıcılık, Rüşvet Verme, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Gerçeğe Aykırı Fatura Düzenleme suçlarından toplam 704 sene hapis cezası isteniyor.