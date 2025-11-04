Başsavcılık, yazar Ergün Poyraz’ın tahliye edilmesine itiraz etti

Yazar Ergün Poyraz, 1 Ekim’de, Özlem Çerçioğlu’nun evinin fotoğrafının bulunduğu bir Facebook paylaşımını alıntılayarak, “Burayı Aydın halkının cebinden aldı. Haramzade” notunu düşmüş, ertesi gün kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirdiği suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Poyraz, 31 Ekim'de Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmada adli kontrolle tahliye edilmişti.
KARARA İTİRAZ
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin verdiği tahliye kararına itiraz etti.
İtiraz dilekçesinde, “Mevcut haliyle dosyada sanığın savunması alınmadığından verilen tahliye kararının kaldırılarak sanığın yeniden tutuklanmasına ve bu amaçla sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur” ifadelerine yer verildi.