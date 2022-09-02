BAT işçileri 15 gündür direnişte: ‘İşimi, ekmeğimi geri istiyorum’

02 Eylül 2022 Cuma, 19:00

TEKEL'in özelleştirilmesinin ardından British American Tobbaco'ya devredilen Samsun’daki Ballıca Sigara Fabrikası'nda, 9 işçi sendikal mücadelede aktif olarak yer almasının ardından "performans yetersizliği" bahanesiyle işten çıkarıldı.

İşten çıkarılmalarının üzerine direnişe başlayan ve Patronların Ensesindeyiz Samsun BAT İşçi Komitesi'ni kuran işçiler 15 günü geride bıraktı.

Fabrika önünde hem işverene hem de çalışma arkadaşlarına seslenen işçiler ‘Ben katil, hırsız, darbeci değilim; İşimi, ekmeğimi geri istiyorum' yazılı bir pankartlarla eylemde bulundu.