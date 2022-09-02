BAT işçileri 15 gündür direnişte: ‘İşimi, ekmeğimi geri istiyorum’

British American Tobbaco'ya bağlı Samsun’daki Ballıca Sigara Fabrikası'nda, 9 işçi sendikal mücadelede aktif olarak yer almalarının ardından 'performans' gerekçesiyle işten çıkarıldı. İşçiler başlattıkları direnişin 15’inci gününde fabrika önünden seslendi.

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2022 Cuma, 19:00
BAT işçileri 15 gündür direnişte: ‘İşimi, ekmeğimi geri istiyorum’
Abone Ol google-news

TEKEL'in özelleştirilmesinin ardından British American Tobbaco'ya devredilen Samsun’daki Ballıca Sigara Fabrikası'nda, 9 işçi sendikal mücadelede aktif olarak yer almasının ardından "performans yetersizliği" bahanesiyle işten çıkarıldı.

İşten çıkarılmalarının üzerine direnişe başlayan ve Patronların Ensesindeyiz Samsun BAT İşçi Komitesi'ni kuran işçiler 15 günü geride bıraktı.

Fabrika önünde hem işverene hem de çalışma arkadaşlarına seslenen işçiler ‘Ben katil, hırsız, darbeci değilim; İşimi, ekmeğimi geri istiyorum' yazılı bir pankartlarla eylemde bulundu.


British American Tobacco Samsun ballıca

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler