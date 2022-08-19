Ballıca Sigara Fabrikası'nda işten atılan işçiler direnişe başladı

19 Ağustos 2022 Cuma, 08:25

Samsun'da TEKEL'e bağlı Ballıca Sigara Fabrikası'nın özelleştirilmesinin ardından İngiliz şirket British American Tobacco'ya (BAT) devredilen sigara fabrikasında, 2011 yılında gerçekleşen ve 120 işçinin hukuksuzca işten çıkarıldığı kıyımın ardından dün 9 işçi daha, yöneticilerin sözlü bildirimiyle hukuka aykırı yöntemlerle işten çıkarıldı.

Tek Gıda-İş Sendikası'na üye işçilere, işten çıkarılma gerekçelerinin 'performans yetersizliği olduğu söylenirken, yazılı bir tebligatta bulunulmadı. Yönetimin hukuksuz uygulamasına karşı fabrikadan çıkmama kararı alan işçiler, işe iade talebiyle direnişe başladılar.

İşçiler, işten çıkarıldıklarına ilişkin yasal evrakların hukuka uygun haliyle kendilerine teslim edilene kadar fabrikayı terk etmeyeceklerini duyururken, asıl gerekçenin çalışma koşullarının düzeltilmesi ve maaşlara zam yapılması konusundaki talepleriyle alakalı gerçekleştiğine dikkat çektiler. Çoğunluğu aynı şirkette uzun yıllardır çalışan işçiler, işten çıkarma hukuksuzluğunun son bulması ve işe iade talepleriyle başlattıkları direnişi kazanım sağlayana kadar sürdüreceklerini, geri adım atmayacaklarını duyurdular.

Direnen işçiler adına açıklama yapan sözcü Murat Sözen şunları söyledi:

"Aramızda 10 yıldır, 15 yıldır bu fabrikaya emek veren, ter döken arkadaşlarımız var. Ben 14 yılımı verdim. Burada mesai arkadaşlarımızla kardeşleştik, aile gibi olduk. Birlikte ter döktük, birlikte emek verdik.

Son 5 senedir, performans sistemi denilen ve sadece işçileri baskı altına almaya yarayan bir uygulamayla karşı karşıyaydık. Biz buna karşı haklarımızı savunduğumuz bir birliktelik yarattık ve gayet samimi bir biçimde idari kadroya taleplerimizi ilettik. İşimizi aksatmadık, çalışmayı zora sokacak hiçbir şey yapmadık. Tek istediğimiz daha insani çalışma koşulları ve yaşayabileceğimiz, nefes alabileceğimiz bir maaştı. Bize çok görüldü ve hukuksuzca işten çıkarıldık. Üyesi olduğumuz sendika da yaşadıklarımıza karşı sessiz kalmayı tercih etti.

Bizim tek derdimiz çocuklarımızın geleceğini korumak. Evimize boynumuz dik, alınterimizle ekmek götürebilmek. İşimize iade edilmek istiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz."