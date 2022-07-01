Batı Karadeniz'de bazı bölgeler 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak'ta meydana gelen sel-su baskını, heyelan ve kaya düşmesi afetlerinden etkilenen bölgelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak ilan edildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'de 26-29 Haziran 2022 tarihlerinde aşırı yağışlara bağlı olarak sel-su baskını, heyelan ve kaya düşmesi afetlerinin meydana geldiği hatırlatılarak, afetler sonucunda 2 yurttaşın sel sularına kapılarak kaybolduğu, hayvan kayıplarının yaşandığı, konut, işyeri ve tarım alanlarının hasar gördüğü ve altyapı sistemlerinin etkilendiği belirtildi.
Bu kapsamda, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinde meydana gelen sel-su baskını, heyelan ve kaya düşmesi afetlerinden etkilenen bölgelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak ilan edildiği bildirilen açıklamada, Sakarya'da yaşanan sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelere gerekli desteğin verilmeye devam edileceği kaydedildi.
Video Haberler
- 'İstanbul'da ciddi bir patlama var'
- 6. kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı
- 'Şimdi yaka silkiyoruz'
- 'Demir Yumruk'ta yeni gelişme
- 'Hekimlik Andı'nı' karanlıkta okudular
- TÜİK önünde polis engeli
- Arkadaşlarına ulaşmak için elleriyle toprak kazdılar
- Polis durdurdu: 23 ton on numara yağ!
- Yer: Kadıköy... Kadını kaçırmaya çalıştı, esnaf durdurdu
- İstanbul Silivri'de otobüs alev alev yandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
- Sedat Peker hareketliliği!
- Asgari ücrete ilişkin yönetmelik yürürlükte
- ‘Bu sadaka bile değil’
- Asgari ücret zammı belli oldu
- Sedat Peker'den bir 'Demirören' çıkışı daha
- İşte masada konuşulan rakam
- 'Arınç'ın başına gelenden daha vahim bir olay...'
- Benzin ve otogaza indirim geliyor
- Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu