Batmak üzere olan lastik botta mahsur kaldı, sahil güvenlik kurtardı
Hatay'ın İskenderun ilçesi açıklarında batmak üzere olan şişme lastik botta mahsur kalan M.A.H., sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri, 28 Eylül'de saat 9.30 sıralarında Pirinçlik açıklarında içerisinde bir kişinin bulunduğu şişme lastik botun batmak üzere olduğu ihbarını aldı.
Sahil güvenlik botuyla kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, botta mahsur kalan M.A.H.'yi kurtardı.
Madenli Yat Limanı'ndaki sağlık ekiplerine teslim edilen M.A.H.'nin durumunun iyi olduğu belirlendi. M.A.H., ekiplere teşekkür etti.
Etiketler: #Akdeniz #Komutan #sahil güvenlik
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