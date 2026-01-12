Batman'da av faciası: Bir kişi hayatını kaybetti!

Edinilen bilgilere göre bir grup, avlanmak amacıyla araziye çıktı. İddiaya göre gruptaki şahıslardan birine ait tüfek, kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada traktör üzerinde bulunan V.Ç. (45) isimli yurttaşa isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede V.Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz adamın cenazesi, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.