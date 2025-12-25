Batman’da feci kaza... Çok sayıda kişi yaralandı!

Batman-Kozluk ilçe yolunda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kazaya davetiye çıkardı. Dövecik köyü kavşağında görüş mesafesinin düşmesi sonucu 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazanın ardından çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 14 yurttaş, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İ.Ç. ve G.E. adlı kişilerin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği, öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.