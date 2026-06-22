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Batman'da operasyon: 4 şüphelinin midesinden 2 kilo 700 gram uyuşturucu çıktı

Batman'da operasyon: 4 şüphelinin midesinden 2 kilo 700 gram uyuşturucu çıktı

22.06.2026 10:58:00
Güncellenme:
DHA
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Batman'da operasyon: 4 şüphelinin midesinden 2 kilo 700 gram uyuşturucu çıktı

Batman'da durdurulan yolcu otobüste bulunan yabancı 4 şüphelinin midesinde parçalar halinde 2 kilo 726 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.
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Batman'da 4 şüphelinin midesinde parçalar halinde 2 kilo 726 gram uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde denetim yapıldı.

Otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu 4 kişinin durumundan şüphelenen ekipler, kontrol amacıyla hastaneye götürdü.

İncelemede, şüphelilerin midelerinde uyuşturucu madde tespit edildi.

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Şüphelilerden doğal yollarla çıkarılan 113 parça halinde 918 gram eroin, 80 parça halinde 500 gram metamfetamin ve 160 parça halinde 1 kilo 308 gram esrar olmak üzere toplam 2 kilo 726 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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