Batman'da refüje çarpan otomobil yandı: 2 yaralı

7.03.2026 15:56:00
DHA
Batman ile Mardin’i bağlayan kara yolunda kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobil bir anda alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale gelirken, kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Batman-Mardin kara yolunda refüje çarpan otomobil alev aldı, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Batman-Mardin kara yolu Suçeken köyü mevkisinde meydana geldi. Ömer Faruk H. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp alev aldı.

İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan Hüseyin E., ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

