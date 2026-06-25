Batman'da sulama kanalında can pazarı: Akıntıya kapılan 2 kişiyi çevredekiler kurtardı

Batman'da sulama kanalında akıntıya kapılan 2 kişi, çevredekilerin halat ve çekpasla yaptıkları müdahale sonrası kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi yakınından geçen sulama kanalında meydana geldi. Serinlemek için sulama kanalına giren bir kişi, akıntıya kapıldı. Başka bir kişi de onu kurtarmak için suya atladı. Bu kez 2 kişi, akıntıda sürüklenmeye başladı.



Çocukların çığlıkları sonrası çevredekiler yardıma koştu. Boğulma tehlikesi yaşayan 2 kişi, halat ve çekpas yardım ile çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.