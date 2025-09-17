Batman'daki aile katliamında kan donduran ayrıntı: İki küçük kardeş, kaçarken öldürülmüş!

Batman’ın Beşiri ilçesi Eskihamur köyü yolunda yakınlarının düğününden dönen 65 yaşındaki Mehmet Şanlı, eşi 43 yaşındaki Takibe, kızları 9 yaşındaki Elanur ve oğulları 6 yaşındaki Akın Şanlı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Aralarında saldırganların da bulunduğu 24 kişinin sorgusu sürerken, katliama ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

İddiaya göre köy yakınlarında pusu kuran saldırganlar, Şanlı ailesinin aracını çapraz ateşe aldı.

İKİ KARDEŞ KAÇMAYA ÇALIŞTI ANCAK...

Sabah'ta yer alan habere göre, açılan ilk ateşin ardından Elanur ve Akın araçtan inip kaçmaya çalıştı. Ancak saldırganlar iki çocuğu da gözlerini kırpmadan vurdu.

Arazi anlaşmazlığı ve kız kaçırma meselesinden kaynaklandığı belirtilen olayda saldırganların otomatik silahlara ait iki şarjör kullandıkları öğrenildi.