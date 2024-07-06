Batman Üniversitesi’ndeki usulsüz kadrolaşma tartışmaları dinmiyor

Yayınlanma: 06.07.2024 - 10:32

Güncelleme: 06.07.2024 - 10:32

Usulsüz atamalar ve akademik kadrosundaki akrabalık ilişkileriyle birçok kez gündeme gelen Batman Üniversitesi’ndeki tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Üniversite bu kez de mobbing tartışmasıyla gündemde. 2013 yılında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Batman Üniversitesine Araştırma Görevlisi olarak atanan Mustafa Kemal Sancar'ın doktor unvanını almasına karşın kadrosu çıkmadı.

Sancar, geçen süre içinde açılan adrese teslim iki ‘Dr. Öğretim Üyesi’ kadrosuna itiraz etti ve söz konusu atamaları yargıya taşıdı. Bunun ardından ise bir ay içinde üniversite yönetimi tarafından Sancar aleyhine üç ayrı disiplin soruşturması açıldı.

Sancar hakkında açılan soruşturmaların sonuçlandırılması dahi beklenmeden işine son verildiği öğrenildi. Bu soruşturmalar kapsamında Sancar’a ayrıca “bir yıl kademe ilerleme” cezası da uygulandı.

"CAYDIRMAK İSTİYORLAR"

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Sancar, adrese teslim kadroları yargıya taşıdığı için baskı uygulandığını söyledi.

Sancar, “Yargılama sonucu bu kadrolaşmanın yüzde yüz iptal edileceğini bildikleri için benimle ilgili böyle bir karar verildi. Süreç benim adrese teslim bir kadro ilanına başvurmamdan sonra başladı. Puanı benim akademik puanınım 3’te 1’inden bile daha az olan ve benden çok daha az çalışma tecrübesine sahip adayın atanmasına itiraz etmem sonucunda bu olay yaşandı. Ben 11 yıldır araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Önce aylarca süren mobbing ve tehditler, davayı açmamın ardından da işten çıkarılma raddesine kadar gitti iş. 36 yaşında doçentlik unvanımı aldım, bir gün sonra ilişik kesme belgesini teslim ettiler. Bunu yaptıklarında eşim 7 aylık hamileydi. Şu anda lojmandan da çıkarmaya çalışıyorlar” dedi.

“Uzun hukuki süreçler içinde mağdur olup davalarımdan caymamı istiyorlar” diyen Sancar, hukuki mücadeleyi sürdüreceğini de aktardı.