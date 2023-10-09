Batman Valiliğinden vatandaşlara "yüksek patlama sesi" uyarısı
Batman Valiliği, kentte yarın gerçekleştirilecek uçaksavar atışlarından dolayı "yüksek ses" uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, 14. İUS Üs Komutanlığı Uçaksavar Tabur Komutanlığınca yarın saat 10.00 ile 14.00 arasında L-70 batarya uçaksavar ile manevra mermi atışlarının yapılacağı bildirildi.
Açıklamada, belirtilen saatlerde yapılacak atışlardan dolayı "yüksek patlama sesi" olabileceğinden vatandaşların paniğe kapılmamaları istendi.
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