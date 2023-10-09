Batman Valiliğinden vatandaşlara "yüksek patlama sesi" uyarısı

Batman Valiliği, kentte yarın gerçekleştirilecek uçaksavar atışlarından dolayı "yüksek ses" uyarısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 09.10.2023 - 12:02
Batman Valiliğinden vatandaşlara
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Valilikten yapılan açıklamada, 14. İUS Üs Komutanlığı Uçaksavar Tabur Komutanlığınca yarın saat 10.00 ile 14.00 arasında L-70 batarya uçaksavar ile manevra mermi atışlarının yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, belirtilen saatlerde yapılacak atışlardan dolayı "yüksek patlama sesi" olabileceğinden vatandaşların paniğe kapılmamaları istendi.


Batman Valiliği

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