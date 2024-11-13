Batman’da 5. kattan beton zemine düşen işçi kurtarılamadı!
Kozluk ilçesinde çalıştığı inşaatın 5. katında beton zemine düşen 30 yaşındaki işçi Fatih Şener, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde Çetin Emek Caddesi'nde 30 yaşındaki inşaat işçisi Fatih Şener, çalıştığı inşaatın 5'inci katından beton zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Şener’i Kozluk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Şener, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Fatih Şener’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
Etiketler: #batman #inşaat #İşçi #iş cinayeti
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