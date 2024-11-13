Batman’da 5. kattan beton zemine düşen işçi kurtarılamadı!

Yayınlanma: 13.11.2024 - 12:35

Güncelleme: 13.11.2024 - 12:35

Batman'ın Kozluk ilçesinde Çetin Emek Caddesi'nde 30 yaşındaki inşaat işçisi Fatih Şener, çalıştığı inşaatın 5'inci katından beton zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Şener’i Kozluk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Şener, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Fatih Şener’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.