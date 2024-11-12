Şanlıurfa'da acı olay... Merdiven boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti!

Siverek ilçesinde çalıştığı inşaatta merdiven boşluğuna düşen 40 yaşındaki Cevdet Ali adlı işçi, hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da acı olay... Merdiven boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti!
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AA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 16:01

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi'nde Cevdet Ali (40) adlı işçi, çalıştığı inşaatın 5. katından merdiven boşluğuna düştü.

Durumu fark eden diğer işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından ceset, otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Etiketler: #inşaat #İşçi #merdiven #Şanlıurfa

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