Batman'da aracın çarptığı anne ve bebeği yaralandı

Batman'da meydana gelen trafik kazasında, anne ve bebeği yaralandı.

AA
23 Eylül 2022 Cuma, 13:02
Batman'da aracın çarptığı anne ve bebeği yaralandı
Abone Ol google-news

Batman'da Yakup Tacir yönetimindeki 01 CRR 68 plakalı hafif ticari araç, Batman-Siirt kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Enise Çalışçı (26) ve 1 yaşındaki bebeği Serra'ya çarptı.

Yaralanan anne ve bebeği 122 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


kaza trafik kazası anne bebek batman

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler