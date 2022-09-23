Batman'da aracın çarptığı anne ve bebeği yaralandı
Batman'da meydana gelen trafik kazasında, anne ve bebeği yaralandı.
Batman'da Yakup Tacir yönetimindeki 01 CRR 68 plakalı hafif ticari araç, Batman-Siirt kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Enise Çalışçı (26) ve 1 yaşındaki bebeği Serra'ya çarptı.
Yaralanan anne ve bebeği 122 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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