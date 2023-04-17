Batman’da baraj sularının yükselmesiyle anayol çöktü
Batman Çayı'nda yükselen su seviyesi Batman Kozluk karayolunun çökmesine neden oldu.
Batman Barajı'nda baraj kapaklarının açılması ile birlikte Batman Çayı'nda su seviyesi yükseldi.
Suların yükselmesi ile birlikte Batman Kozluk karayolunda çökme meydana geldi.
Batman karayolları bakım onarım ekipleri yolu tek şeride düşürdü.
Karayolu ekipleri yolun onarımı için çalışmalar başlattı.
Çalışmalar nedeniyle Batman Kozluk karayolu trafik akışı tek şerit üzerinden devam ediyor.
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