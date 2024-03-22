Batman'da çeyiz evi açılışına 'indirim' izdihamı engeli
Batman'da bir çeyiz evinin, açılışa özel indirim duyurusu üzerine izdiham oluştu. İşyeri açılamazken, polis ekipleri de kalabalığın dağılması için anonsla uyarı yaptı.
Gültepe Mahallesi'nde bir çeyiz evinin açılışında izdiham yaşandı.
Mağaza, sosyal medya hesaplarından açılışa özel büyük indirimler yapacağını duyurunca, yüzlerce kişi açılışa katılmak için işyerinin önünde toplandı.
Kalabalık nedeniyle trafik kapanırken, gelen polis ekipleri de izdiham olmaması yönünde anonsla çağrı yaptı, kalabalıkta sağlık sorunu olanların sıkıntı yaşayabileceğini söyledi. Kalabalık nedeniyle açılış ertelendi.
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