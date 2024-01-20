'Bedava'yı duyan koştu, tantuni izdihamı işyerinin dışına taştı

Yayınlanma: 20.01.2024 - 17:30

Güncelleme: 20.01.2024 - 17:55

Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesi’nde şehirde bir ilk olma özelliğini taşıyan ve tantuni ile döneri bir çatı altında birleştiren dönerci, hizmete açıldı. İşletmenin açılışında adeta izdiham yaşandı.

Açılışa özel ‘bir alana bir bedava’ kampanyasının da müşterilere sunulduğu dükkanın içerisinde adeta adım atacak yer kalmadı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılışta müşterilerin bir kısmı işletme dışına taştı.

İşletmenin ortaklarından Erdinç Zorlu, “Endüstri Mühendisiyim normalde ve bir gecede aldığım karar ile hizmet sektörüne giriş yaptım. Şuanda işletmecilikle devam ediyorum. Sakarya’nın Serdivan ilçesinde hizmet sektörüne yeni bir deneyim ekledik. Tantuni sanatı ile döneri birlikte müşterilerimize sunacağız. Sakarya’da müşterilimize sunduğumuz lezzeti, Türkiye’de marka haline getirebilmek için emin adımlarla ilerleyen güçlü bir ekibiz. Yeni konseptimizle işletmemizi açtık, biraz yağış var ama ona rağmen izdiham yaşanıyor. Çünkü biz işimizi aşkla yapıyoruz ve bundan dolayı işletmemiz tıklım tıklım dolu. Bugün açılışa özel A’dan Z’ye, aklınıza gelebilecek bütün ürünlerimizde ‘bir alana bir bedava’ kampanyamız var. Ve biz bunu her sene geleneksel olarak yapmayı planlıyoruz” dedi.

İşletme açıldıktan sonra lezzetleri tadan müşteri Ömer Susran Hunca, “Bugün iki ayrı lezzetin bir arada sunulacağı Katık Döner’in açılışına katıldık. Açılan işletmenin lezzetlerini tattık, gerçekten çok lezzetli ve ekibi tebrik ediyoruz. Kendilerine bol kazanç diliyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan, yeni açılan işletmeye müşterilerin yoğun ilgisi dikkatlerden kaçmadı.