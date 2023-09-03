Batman'da feci kaza! Şarampole devrilen araçtaki 6 kişi yaralandı
Batman'ın Gercüş ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. S.A. (44) idaresindeki 72 DH 137 plakalı hafif ticari araç, Becirman mevkisinde şarampole devrildi.
Sürücünün yanı sıra araçta bulunan N.A. (46), R.A. (28), H.A. (15), A.A. (16) ve E.A. (50) yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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