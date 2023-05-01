Batman'da feci olay... Çoban ve sürüsüne yıldırım çarptı!

Batman’da çoban ve sürüsüne yıldırım isabet etti. Çoban hafif yaralındı, yaralanan 8 hayvandan 2'si telef oldu.

İHA
Yayınlanma: 01.05.2023 - 17:17
Batman'da feci olay... Çoban ve sürüsüne yıldırım çarptı!
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Batman’da etkili olan yağışlarla beraber Beşiri ilçesine bağlı Çığırlı köyünde bir çobana ve 8 küçükbaş hayvana yıldırım çarptı. Yıldırım çarpması sonucu çoban elinden, 6 hayvan ise hafif yaralandı, 2 hayvan yaşamını yitirdi.

Bölgede bulunan başka bir çobanın haber vermesi üzerine köy sakinleri ilk müdahaleye yaptıktan sonra jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

Çoban, sağlık ekipleri ve köylülerin yardımıyla hastaneye götürüldü.

Çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 



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