Mera İzmir'in çobanları da depremzedelerin yanında

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 10:47

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 10:47

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü Mera İzmir projesiyle desteklediği çobanlar, büyük deprem felaketi için yardım elini uzattı. Çobanlar 111 küçükbaş ve bir büyükbaş hayvanını deprem bölgesine bağışladı. Üreticilerden alınan bağışlarla deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ödemiş Et Entegre Tesisi’nde kavurma yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Umut Hareketi”ni duyan çobanların duygulandıran bir bağış yaptığını dile getiren İZTARIM Genel Müdürü Murat Onkardeşler, “İzmir Tarımı’nın en önemli halkalarından biri olarak hayata geçen Mera İzmir projesiyle çobanlarımızı destekliyoruz. Şimdi o çobanlarımız deprem bölgesinde kavurma yapılması için hayvanlarını bağışladı. Bu hem İzmir halkına hem de Türkiye’ye örnek olmalı. Bu zor günleri el birliğiyle, dayanışma ile aşacağız. Herkes kendi elinden ne geliyorsa yapmaya hazır. Bizler bu bağıştan bir tonun üzerinde kavurma elde edeceğiz. Paketli kavurmaları bölgeye hızlıca ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.